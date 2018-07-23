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Milli takıma destek Malatya’dan

Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Özel Sporcular Spor Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ali Karaca’ın, Down Sendromlular Futbol Milli Takımı kampında görev aldığı bildirildi.

Milli takıma destek Malatya’dan

Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Özel Sporcular Spor Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ali Karaca’ın, Down Sendromlular Futbol Milli Takımı kampında görev aldığı bildirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
Milli takıma destek Malatya’dan

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Riva’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında İtalya’da gerçekleşecek Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası’na katılacak Milli Takım, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürüyor. 12 sporcunun yer aldığı kampta, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Özel Sporcular Spor Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ali Karaca’da bulunuyor. Teknik Kadro gözetiminde günde çift idman ile çalışmalarına devam eden Milli Takımımızda takım içerisindeki uyum tam anlamı ile sağlanır iken sporcular, hedefi Avrupa Şampiyonluğuna olarak açıkladı. Profesyonel destekler alarak çalışmaları gerçekleştiren sporcular ile yakından ilgilenen teknik ekip saha içerisinde yapmaları gerek bilgileri sporculara tek tek aktarıyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sessiz Adımlar Spor KulübüSessiz AdımlarAli KaracaMalatya
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