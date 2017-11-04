Malatya Büyükşehir Belediyesi Milli Takıma sporcu desteğine devam ediyor. Daha önce birçok branşta ulusal başarılarının yanı sıra Milli Takıma çok sayıda sporcu gönderen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Budapeşte’de yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası’na da sporcu gönderdi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre; Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası 3-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılacak. Yapılacak olan bu şampiyonaya Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Enes Karakuş Milli Takım sporcusu olarak katılacak.

23 Ekim tarihinden bu yana Milli Takım kampında bulunan Enes Karakuş’un Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda, Point Fighting branşında yarışacağı kaydedildi.

HABER MERKEZİ