29 Kasım 2017 Çarşamba

Milli takım seçmelerine Yeni Malatyaspor’dan 5 futbolcu

Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı oyuncu seçmelerine Yeni Malatyaspor’dan 5 futbolcu davet edildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:53
Milli takım seçmelerine Yeni Malatyaspor’dan 5 futbolcu
  Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı oyuncu seçmeleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Seçmelere İstanbul'dan 4, Ankara ve İzmir'den 2, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya ve Van'dan 1'er olmak üzere 20 bölge karması katılıyor.
Malatya karmasında Yeni Malatyaspor U14 takımından 5 futbolcu davet edildi. Seçmelerde Yeni Malatyaspor’dan Mehmet Emin Taştan, Enes Savucu, Metin Yavuz, Yiğit Ulaş, Doğan Buğday yer alıyor.
Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon, 30 Kasım 2017 Perşembe günü sona erecek.
U14 seçmeleri sonrası, Genç Milli Takımların en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.
2004 doğumlu oyuncuları U14 seçmelerinin Malatya programı şöyle:

28 Kasım Salı 
17.30 Van - Malatya

30 Kasım Perşembe 
17.30 Malatya - Kayseri
İHA
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