Milli takım seçmeleri yapıldı

Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelecek 20 takımda toplam 360 sporcunun yer alacağı organizasyon 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Malatya takımı seçmeler kapsamında ilk maçını yarın saat 10.00’da Sakarya ile oynayacak. Malatya ikinci maçında ise 24 Ekim’de saat 10.00’da Samsun ile karşı karşıya gelecek.