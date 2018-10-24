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Milli takım seçmeleri yapıldı

Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan 2 maç ile başladı.

Milli takım seçmeleri yapıldı

Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan 2 maç ile başladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:55
Milli takım seçmeleri yapıldı

Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelecek 20 takımda toplam 360 sporcunun yer alacağı organizasyon 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Malatya takımı seçmeler kapsamında ilk maçını yarın saat 10.00’da Sakarya ile oynayacak. Malatya ikinci maçında ise 24 Ekim’de saat 10.00’da Samsun ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Genç Milli TakımlarTFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
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