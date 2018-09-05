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Milli takım kampı Malatya’da

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Goalball Milli Takım Geliştirme Kampı Malatya’da gerçekleştiriliyor. Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda 30 Ağustos’ta başlayan kamp çalışmaları, 8 Eylül’de tamamlanacak.

Milli takım kampı Malatya’da

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Goalball Milli Takım Geliştirme Kampı Malatya’da gerçekleştiriliyor. Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda 30 Ağustos’ta başlayan kamp çalışmaları, 8 Eylül’de tamamlanacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:47
Milli takım kampı Malatya’da

Milli Takım kamp çalışmalarına 20 ilden14-18 yaş arası 27 sporcu katılırken, sporculara milli takım antrenörü Salih Sayyıdan ile birlikte 4 yardımcı antrenör eğitim veriyor. Kamp müdürü Şerif Büyükdaş, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Goalball Milli Takım Geliştirme Kampı’nın Malatya’da yapıldığını ifade etti. Kampta 14 ila 18 yaş arası sporcuların yer aldığını kaydeden Büyükdaş, 30 Ağustos’ta başlayan kamp çalışmalarının 8 Eylül’de tamamlanacağını belirtti.

Büyükdaş, kampın Malatya’da düzenlenmesine katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasında mükemmel kararlarla, biz engellilerin spor yapmasını sağlıyorlar. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan’ın görme engellilerde başarılı olan goalball branşında milli takım kampının Malatya’da yapılması bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Goalball Milli Takım Antrenörü Salih Sayyıdan ise 27 sporcuyla kamp çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “14-18 yaş arası genç sporcularımızla kampımızı gerçekleştiriyoruz. Potansiyelimiz çok yüksek. Bu sporcularımızın ileride olimpiyat şampiyonu olacak kapasitede olduklarını düşünüyoruz. Kampımız verimli geçiyor, iyi çalışıyoruz. Allah izin verirse bu çocuklarımız ileride bir olimpiyat madalyası alacaklar” dedi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Milli Takım KampıMalatya
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