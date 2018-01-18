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MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILDI

Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı futbolcularından Yiğit Ulaş, Türkiye U14 Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. 

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILDI

Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı futbolcularından Yiğit Ulaş, Türkiye U14 Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 15:19
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILDI

Türkiye U14 Milli Takımı'nın 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımından defans oyuncusu Yiğit Ulaş da davet edildi. Milliler, 22 Ocak Pazartesi günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 19.00'da bir araya gelecek. Son yıllarda alt yapıya önemli yatırımlar yapan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor’un eski takım kaptanı Tuncay Selçuk’u alt yapıda U14 takımın başına antrenör olarak getiren sarı-kırmızılı yönetim, bu kategoride ilk kez milli takıma futbolcu gönderdi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği Yiğit Ulaş, Tolunay Kafkas ve Güngör Şahinkaya’nın çalıştırdığı U14 Milli Takımının aday kadrosuna dahil edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Yiğit Ulaş’ın milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

“Bizi fazlasıyla gururlandırdı”

Son yıllarda alt yapıya yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Futbolcumuz Yiğit Ulaş U14 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. Bu durum alt yapı hocaları olarak bizi fazlasıyla gururlandırdı. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başlamamız doğru yolda olduğumuz da gösteriyor. Bu diğer alt yapı oyuncularımızı da hedeflerimizin bir göstergesi olarak, çalışmalarımıza aynı yoğunlukta devam etmemizi sağlayacaktır. Malatya futboluna katkı sunmaya devam edeceğiz. Alt yapıya destelerinden dolayı yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSporEvkur YenimalatyasporYiğit UlaşBusabah
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