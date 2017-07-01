01 Temmuz 2017 Cumartesi

Milli takım için baraj turnuvası

9 ilden 45 sporcunun katıldığı tenis turnuvası Malatya’da başladı. Doğu Anadolu’da ilk olan turnuvada dereceye giren sporcular milli takım için avantaj elde edecek.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:09
Milli takım için baraj turnuvası

  Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya İntercourt Tenis Kulübü tarafından organize edilen “Senior Hafta sonu Tenis Turnuvası” başladı. 9 ilden 45 sporcunun katıldığı ve Doğu Anadolu'da bir ilk olan turnuva, İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, “Turnuva 35 yaş üzeri üstü sporcuların katıldığı bir turnuva. Doğu Anadolu’da ve Malatya’da ilk kez düzenleniyor. Puanlı bir turnuva, para ödülü yok. Bu turnuva’da Türkiye‘nin değişik illerinden gelen sporcular Milli takıma girmek için belli bir puan topluyor ve belli bir seviyeye ulaşıyor" dedi.

Turnuvaya 9 ilden sporcuların katıldığını söyleyen Acar, turnuvanın finalinin Pazar günü yapılacağını aktararak, sporcuların tenis tesisini çok beğendiğini ifade etti. Turnuvanın düzenlenmesinde kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Acar, bu turnuvanın ardından da 8, 9, 10 yaş arası bir tenis turnuvası daha düzenleyeceklerini kaydetti.

Turnuvaya katılan sporcuların birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladığını da sözlerine ekleyen Acar, herkesi turnuvayı izlemeye davet etti. Turnuvaya katılan sporcular ise, turnuvanın güzel geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öte yandan 29 Haziran’da başlayan turnuva 2 Temmuz’da sona erecek.


HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya