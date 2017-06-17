17 Haziran 2017 Cumartesi

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Milli sporculara moral verdi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Spor Tırmanışı Boulder milli takımının hazırlık kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi. Kızılay’a Tırmanış İl Temsilcisi ve BESYO Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar eşlik etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:16
Milli sporculara moral verdi

  Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 13-18 Haziran tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) salonunda düzenlenen "Spor Tırmanış Boulder" milli takım hazırlık kampının sürpriz bir ziyaretçisi vardı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, antrenör ve sporcuların çalışmalarını takip ederek, İnönü Üniversitesi BESYO öğretim görevlisi ve Tırmanış İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar’dan bilgiler aldı.

MİLLİ TAKIM KAMPI 4. KEZ MALATYA’DA!
  Milli takımı 4. Kez Malatya’da kampa aldıklarını belirten Akçınar, Rektör Kızılay’a bu branşta milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Kızılay, sporcuları Malatya'da kalacakları süre zarfında en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, sporculara başarılar diledi. Sporcuların tırmanışlarını bir süre izleyen Rektör Kızılay, daha sonra spor salonunu gezerek çalışmaları inceledi. Ziyarette Rektör Kızılay'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgesi Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Mehmet Güllü eşlik etti.

FATİH AVCI
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