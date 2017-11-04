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Milli kaleciden Vali Kaban’a ziyaret

Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek Milli takım forması hediye etti.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:31
Milli kaleciden Vali Kaban’a ziyaret

  Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi ve ayna zamanda Malatyalı olan Selim Karadağ, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Vali Kaban, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularından Kaleci Selim Karadağ’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek sporcumuzu ve takım arkadaşlarını başarılarından dolayı tebrik etti. Karadağ’da kendisini kabul eden Vali Kaban'a teşekkür ederek,  üzerinde ALİ KABAN yazılı ve takım oyuncularının imzalarının olduğu 44 numaralı Ampute Futbol milli takım formasını Vali Kaban’a hediye etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali KabanAmpute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ

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