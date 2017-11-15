15 Kasım 2017 Çarşamba

Milli eldiven gözünü Dünya Kupası’na dikti

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Dünya Kupası'nı alarak başarımızın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz.”dedi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
Milli eldiven gözünü Dünya Kupası’na dikti

  Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası final maçında, İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" dedi. Karadağ, amputenin vücuttaki kesik uzuv anlamına geldiğini söyledi. Amputenin normal şartlarda spor yapamayacak kişilerin spor yapmaları için açılmış branş olduğunu ifade eden Karadağ, "Ampute futbolu kolay değil. Yoğun çalışmalar ve uzun yılların, emeğin birikimini gerektirir" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”
Karadağ, takım olarak önceliklerinin sportif başarılar olduğunun altını çizerek, "İlk önceliğimiz 2018’de söz verdiğimiz Dünya Şampiyonluğu. Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Karadağ, "Biz burada kendilerine yol açtık. Bu yolu takip etsinler. Yetenekleri neyse o alana yönelsinler" dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahTürkiye Ampute Futbol Milli Takımının Kalecisi Selim Karadağ

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