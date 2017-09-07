07 Eylül 2017 Perşembe

“Milli ara iyi geldi”

İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, son günlerde birçok futbolcunun sarı-kırmızılı takımla isminin anılmasını değerlendirdi. Ravcı ‘transfer konusunda son güne kadar her şey olabilir’ diyerek söylentilere kulak asılmaması gerektiğini ifade etti.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:41
“Milli ara iyi geldi”

Sportif Direktör Ali Ravcı önceki akşam İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Ravcı, “Milli maç arasını iyi geçirdik. Bilindiği üzere Antalya maçının ardından ara vermeden çalışmalara devam ederek sadece bayramda oyuncularımıza izin vermeyi planlamıştık. 3 günlük izinden önceki arada takım halinde çok iyi çalıştık. Oyuncularımızda izinlerini iyi değerlendirdi. Tekrar Malatya’da toplanıp Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Milli takım maçları için ülkelerinde olan Khalid ve Sadio’da aramıza dün katıldı. Her hangi eksik ve sakat futbolcumuz bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

SANTRAFOR İHTİYACIMIZ VAR

Transfer dedikodularına açıklık getiren Malatyalı teknik adam Ravcı, “Transfer söylentilerine çok fazla kulak asmamak lazım. Transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kaldı. Santrafor ihtiyacımız var. Son güne kadar her şey olabilir. İhtiyaç duyduğumuz mevki ile ilgili arayışlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar yeni transferi takıma kazandıracağız. Transfer dedikoduları daha öncede çok yapıldı. Bu konuda hocamız ve yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı yok. Bir tek santrafor oyuncu eksiğimiz var ve onu bitirmek için çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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