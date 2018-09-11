Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92269
ALTIN
248.886
DOLAR
6.4789
STERLİN
8.4344
EURO
7.5105

Milli ara fobisi!

A milli takımın oynadığı maçlar için lige verilen aralarda uzun çalışma fırsatı yakalayan takımlara karşın Yeni Malatyaspor kötü bir istatistiğe sahip. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e 3 kez milli maç arası verilirken, sarı kırmızılı takım her milli maç sonrası lige mağlubiyetle döndü.

Milli ara fobisi!

A milli takımın oynadığı maçlar için lige verilen aralarda uzun çalışma fırsatı yakalayan takımlara karşın Yeni Malatyaspor kötü bir istatistiğe sahip. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e 3 kez milli maç arası verilirken, sarı kırmızılı takım her milli maç sonrası lige mağlubiyetle döndü.

11 Eylül 2018 Salı 13:22
Milli ara fobisi!

Türkiye A Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’nde oynadığı Rusya ve İsveç maçları için verilen ara hafta sonu bitecek. Milli arada tüm takımlar 3-4 günlük izin yaparken, bir sonraki lig maçlarına da hazırlanmak için 10-12 gün zaman buldu.

Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Yeni Malatyaspor için ise milli ara sonrası kabusla başlıyor. Geçtiğimiz sezon verilen milli aralardan sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden kaplanlar bu kötü istatistiği bu kez değiştirmek istiyor. Geçen yıl lige verilen ilk milli aradan sonra İstanbul’da Kasımpaşa ile karşılaşan Yeni Malatyaspor sahadan 3 – 2 mağlup ayrılmıştı. Erol Bulut döneminde yine bir milli aradan sonra oynanan Fenerbahçe maçı da 3 – 1’lik yenilgiyle sona ermişti. Yeni Malatyaspor Kasım ayındaki bir başka milli maçtan sonra Alanyaspor’a 1 – 0’lık skorla kaybetmişti. Beşiktaş maçına da milli aradan sonra çıkacak Yeni Malatyaspor, İstanbul’da puan alması halinde bu kötü tabloyu değiştirecek. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan da puan çıkaramayan sarı kırmızılılar, hem İstanbul fobisini hem de milli ara fobisini yenmiş olacak. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadro yine değişecek
Kadro yine değişecek
Gündüz Kartaldan çekinmiyor
Gündüz Kartaldan çekinmiyor
“Büyüklere ters geliyoruz”
“Büyüklere ters geliyoruz”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim