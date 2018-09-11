Milli ara fobisi!

Türkiye A Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’nde oynadığı Rusya ve İsveç maçları için verilen ara hafta sonu bitecek. Milli arada tüm takımlar 3-4 günlük izin yaparken, bir sonraki lig maçlarına da hazırlanmak için 10-12 gün zaman buldu.

Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Yeni Malatyaspor için ise milli ara sonrası kabusla başlıyor. Geçtiğimiz sezon verilen milli aralardan sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden kaplanlar bu kötü istatistiği bu kez değiştirmek istiyor. Geçen yıl lige verilen ilk milli aradan sonra İstanbul’da Kasımpaşa ile karşılaşan Yeni Malatyaspor sahadan 3 – 2 mağlup ayrılmıştı. Erol Bulut döneminde yine bir milli aradan sonra oynanan Fenerbahçe maçı da 3 – 1’lik yenilgiyle sona ermişti. Yeni Malatyaspor Kasım ayındaki bir başka milli maçtan sonra Alanyaspor’a 1 – 0’lık skorla kaybetmişti. Beşiktaş maçına da milli aradan sonra çıkacak Yeni Malatyaspor, İstanbul’da puan alması halinde bu kötü tabloyu değiştirecek. Geçtiğimiz sezon İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan da puan çıkaramayan sarı kırmızılılar, hem İstanbul fobisini hem de milli ara fobisini yenmiş olacak. busabahmalatya.com