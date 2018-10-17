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Milli Ara fobisi!

2 sezondur mücadele ettiği Süper Lig’de daha önce 5 kez verilen milli aralardan sonra oynadığı ilk lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, bu kez bu şansızlığını başkentte ortadan kaldırmak istiyor. Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren sarı kırmızılı takım, Cuma günü son idmanını yaparak Ankara’ya geçecek.

Milli Ara fobisi!

2 sezondur mücadele ettiği Süper Lig’de daha önce 5 kez verilen milli aralardan sonra oynadığı ilk lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, bu kez bu şansızlığını başkentte ortadan kaldırmak istiyor. Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren sarı kırmızılı takım, Cuma günü son idmanını yaparak Ankara’ya geçecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
Milli Ara fobisi!

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 5 kez lige verilen milli aralardan sonra lige mağlubiyetle başlayan kaplanlar bu kez buna son vermek istiyor. Sarı-kırmızı takımın teknik direktörü Erol Bulut da zorlu Ankara deplasmanında sakatlıkları geçen Ertaç ve Erkan'ı ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

KHALİD VE FARNOLLE BUGÜN KATILACAK

Milli aradan dolayı Antalya’da kamp yapan E.Y. Malatyaspor'da sakatlıkları düzelen Erkan Kaş ve Ertaç Özbir, çalışmalara başladı. İki futbolcunun da Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib’in ise yarından itibaren Antalya kampına katılacakları bildirildi. Sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya ekibinde, Ankaragücü maçıyla ilgili bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu maça taktik antrenmanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyetin yüzünün güldürürken, Erol Bulut’un son oynanan Sivas maçındaki ilk on birden iki değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Bulut’un sakatlıkları düzelen Ertaç ve Erkan’a zorlu Ankara deplasmanında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. E.Y. Malatyaspor’un Antalya’daki hazırlıklarını Cuma günü tamamlayarak, aynı gün Ankara’ya hareket edeceği belirtildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutSüper Lig
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