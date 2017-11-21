Süper Lig’de haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor, yine bir milli ara dönüşünde mağlubiyetten kurtulamadı. Daha önce verilen 2 milli aradan sonra lige kayıpla dönen kaplanlar bu kötü alışkanlığını Alanya maçında da devam ettirdi.

Süper Lig’in 4. haftasında 2018 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle verilen ara sonrası Kasımpaşa’ya konuk olan Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup olmuştu. Ligde 8. haftada verilen milli arada ise 10 günlük bir Antalya kampı yapan Yeni Malatyaspor bu kez deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında erken havlu atmış ilk yarıda yediği 3 golle rakibine boyun eğmişti. A Millilerin Romanya ve Arnavutluk ile oynadığı hazırlık maçları nedeniyle verilen arada Malatya’da kamp yapan kaplanlar, Alanyaspor karşısında net gol pozisyonlarını gole çevirmeyi başaramadı. Bu sezon 3 kez verilen milli aradan sonra oynadığı tüm maçlarda dağınık takım görüntüsü ortaya koyan sarı-kırmızılılar, hücum hattında bocaladı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut, konsantrasyon eksikliğine dikkat çekerken, takımın 15 günlük arada yaptığı çalışmalar da skora yansımadı. Ligin seri olarak devam eden haftalarında puan serileri yakalayan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Ofspor’u ardı ardına yenerek 10 günde 3 galibiyete imza atmıştı.

FATİH AVCI