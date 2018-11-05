MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi için ilk adımı attı. Eski İnönü Stadyumu ve Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yıkımına başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eski stadyum ve kapalı spor salonunun bulunduğu 40 bin metrekarelik alanı Malatya’ya kazandırıyor. İçerisinde yediden yetmişe her insanın hoşça vakit geçireceği yaşam alanlarının oluşturulacağı Millet Bahçesi için İnönü Stadyumu’nda bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, şirket genel müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

MALATYA’NIN GÜZEL VE ÖZEL BİR ÖNCELİĞİ VAR

Törende kısa bir konuşma yapan TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk, ilk defa bir yıkım programına katıldığını belirterek, “Yıkımı yapılacak bu stadyumumuzun yerine mutlu olacağımız, gurur duyacağımız Millet Bahçeleri yapılacak. Malatya’ya TOKİ tarafından yapılan stadyum Türkiye’nin ilklerindendir. Malatya’nın böyle güzel ve özel önceliği var. 40 bin metrekarelik alan Milletimize yakışır hale gelecek” diye konuştu.

Malatya da yeni güzelliklere adım attıklarını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Yıllarca Malatya’ya hizmet etmiş eski stadyumumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Millet Bahçesine dönüşüyor. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“MİLLET BAHÇESİ CUMHURBAŞKANIMIZIN HEDİYESİDİR”

Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’mıza bir hediyesidir. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Malatya’mızı geleceğe hazırlamak için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu stadyumda tüm Malatyalıların hatıraları var. Yeni stadyumun yapılmasıyla birlikte TOKİ’nin buraya alış veriş merkezi yapma planı vardı. Cumhurbaşkanımızın istek ve arzusu bizimde taleplerimiz sonucunda bu güzel hatıralar burada yaşanmaya devam edecek. Yüzme havuzumuzu koruyacağız. Havuzumuzun güçlendirilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız. Yine bölgemize hizmet edecek yeni bir kapalı spor salonu için de çalışmalar yapıyoruz. Millet Bahçesi 112 acil eylem planımız içinde olan projelerden biriydi. Bu sözümüzü yerine getirmenin de gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“HÜRRİYET PARKI’YLA BİRLEŞTİĞİNDE DAHA GÜZEL OLACAK”

Malatya’da güzel bir projenin daha hayata geçtiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Millet Bahçesi için ilk adımı atıyoruz. Yaşanabilir yeşil alanların artırılması noktasında Malatya çok iyi bir yere geldi. Malatya bu anlamda Dünya standartlarını yakalan ender kentlerden bir tanesi. Malatya’nın tam merkezinde olan bu alan Hürriyet Parkıyla birleştirildiğinde daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Her Malatyalının güzel anılarının bulunduğu stadyumun yine Malatyalılara hizmet edeceğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “1961 yılından beri Malatya’ya hizmet veren bu stadyum depreme dayanıksızdı. Evkur Yeni Malatyasporu’muz burayı kullanıyordu. Büyük bir riskti. Modern her türlü konfora sahip yeni stadyumun yapılması elzemdi. Bunun için Türkiye 10 şehir belirlenmişti. Malatya da bunlardan birisiydi. Yeni stadyumumuzla birlikte Süper Lige çıktık. Buranın vedası da güzel oldu. 57 yıllık bu mekanın Malatyalılara ait olduğunu söyledik ve bugün sahipleri için güzel bir Millet Bahçesi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından il protokolü butonların başına geçerek, Millet Bahçesi için start verdiler.