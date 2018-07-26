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Millet Bahçesi için ilk adım atıldı

2017 yılında yeni stadın hizmete girmesi ile birlikte atıl durumda kalan yerine Millet Bahçesi yapılması planlan İnönü Stadının yıkım ihalesi yapıldı.

Millet Bahçesi için ilk adım atıldı

2017 yılında yeni stadın hizmete girmesi ile birlikte atıl durumda kalan yerine Millet Bahçesi yapılması planlan İnönü Stadının yıkım ihalesi yapıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:19
Millet Bahçesi için ilk adım atıldı

Eski stadın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi amacıyla, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokoller imzalanmış ve ihale süreci başlatılmıştı. Millet Bahçesi ile ilgili proje hazırlıklarına hemen başlayan Büyükşehir Belediyesi bir yandın da yıkım ihalesi yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilecek olan Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesinde 3996 ada ve 17 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasının yıkım ihalesi, enkazından çıkacak malzemeler karşılığında açık teklif (açık artırma) usulü ile yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı toplantı salonunda 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve 26 katılımcının iştirak ettiği ihaleyi, 2 milyon 200 bin TL teklif veren Gülten Alagaş kazandı. İhale İta amirinin onayından sonra kesinlik kazanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, zamanla şehrin tam ortasında kalan eski stat yerine yıkım sonrası, içerisinde yaşam alanlarının da olduğu Millet Bahçesi Projesi yapılacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Millet BahçesiMalatyaInönü Stadyumu
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