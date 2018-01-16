Galeriler Videolar Yazarlar
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114418
ALTIN
163.039
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2298
EURO
4.6507

 Michael Pereira sevinci 

 Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığı bulunan Michael Pereira'nın takıma dönmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

 Michael Pereira sevinci 

 Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığı bulunan Michael Pereira'nın takıma dönmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 16:23
 Michael Pereira sevinci 



Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren Malatya ekibinde, sakatlıkları bulunan Rahman Buğra Çağıran ve Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kampta yaşadığı sakatlıktan dolayı tedbir amaçlı İstanbul’a tedaviye gönderilen Michael Pereira ise önemli bir durumunun olmadığının tespit edilmesinin ardından Antalya’ya dönerek çalışmalara başladı.
Bu gelişme üzerine yüzü gülen teknik heyetin, Osmanlıspor maçında orta sahanın sağında Pereira'ya şans vermeyi planladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekipteki bir diğer sakat oyuncu olan Rahman Buğra Çağıran’ın ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Rahman, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında takımdaki yerini alamayacak.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Michael Pereira SevincMalatyaOsmanlısporYenimalatya SporEv Kur Yeni MalatyasporBu SabahErol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayanlar Adıyaman’ı 7 bitirdi!
Bayanlar Adıyaman’ı 7 bitirdi!
Doğanşehir lidere boyun eğdi
Doğanşehir lidere boyun eğdi
Avantaj Yeşilyurt’un
Avantaj Yeşilyurt’un

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim