MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 



Parti binasında düzenlenen mevlit programında operasyona katılan Mehmetçikler için de Fetih Suresi okutulurken, mevlit sonrası bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Said Yalçın, tüm şehitlere rahmet dileyerek, operasyona katılan Mehmetçiklere başarı temennisinde bulundu. MHP eski MKYK Üyesi Saime Palancıoğlu da, gönüllerinin Türk askerleri ile olduğunu belirtti. MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise, “Afrin'de bizim için canları pahasına mücadele eden askerlerimize biz de bir manevi destekte bulunalım dedik. Toplu halde yapılan duaların daha kabul olduğuna inananlardanım. O yüzden inşallah bugün askerlerimize Fetih Suresi ile destek olacağız, şehit olan askerlerimize de Yasin-i Şerif ve okuyacağız. Biz evlerimizde da askerlerimize her zaman dua ediyoruz. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.busabahmalatya.com



