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MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Kadın Kolları tarafından Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Kadın Kolları tarafından Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 15:39
MHP’li kadınlar şehitler için mevlit okuttu 


Parti binasında düzenlenen mevlit programında operasyona katılan Mehmetçikler için de Fetih Suresi okutulurken, mevlit sonrası bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Said Yalçın, tüm şehitlere rahmet dileyerek, operasyona katılan Mehmetçiklere başarı temennisinde bulundu. MHP eski MKYK Üyesi Saime Palancıoğlu da, gönüllerinin Türk askerleri ile olduğunu belirtti. MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise, “Afrin'de bizim için canları pahasına mücadele eden askerlerimize biz de bir manevi destekte bulunalım dedik. Toplu halde yapılan duaların daha kabul olduğuna inananlardanım. O yüzden inşallah bugün askerlerimize Fetih Suresi ile destek olacağız, şehit olan askerlerimize de Yasin-i Şerif ve okuyacağız. Biz evlerimizde da askerlerimize her zaman dua ediyoruz. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.busabahmalatya.com

 

İHA

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