01 Mart 2017 Çarşamba

Meye şampiyonluğa inanıyor

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor’da Adıyaman maçı hazırlıkları sürüyor. Turuncu yeşilli takımın siyahi golcüsü Ndong Meye Laurys bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
Meye şampiyonluğa inanıyor
Attığı 14 golle takımına şampiyonluk mücadelesinde büyük katkı sunan Meye Laurys, basın mensuplarının karşısında tercümansız çıktı. Türkiye’de kısa sürede Türkçeyi konuşmayı öğrenen Laurys yaptığı açıklamada, “Karaköprü Belediyespor karşılaşması bizim için kritik bir maçtı. Takım çok iyi bir maç çıkardı. Buradan aldığımız 1 puanla liderliğimizi sürdürdük. İnşallah Adıyaman maçında iyi bir performans sergileyip, liderliğimize devam edeceğiz” dedi.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİK”
  Adıyaman 1954 maçının bir rövanş maçı olmadığını ve objektif bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Gabonlu oyuncu, “Adıyaman 1954 maçı bir rövanş maçı değil. Takım olarak objektif bir şekilde mücadele dip, liderliğimizi sürdürmemiz lazım. Bu hafta iyi çalışıp bu maçı kazanmalıyız. Biz takım olarak şampiyonluk için kenetlendik. Antrenmanlarımızı çok iyi yapıp, maçı 3 puanla kapatacağız” diye konuştu.

“BENİM GOL ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL”
  Meye Laurys, bu haftaki maçta kendi performansının da yukarılarda olacağını kaydederek, “Bu haftaki maça ben çok motive oldum. Laurys’in kafası tamamen şampiyonlukta. Başka bir şey düşünmüyorum. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Arkadaşlarım da öyle. Sahada son sözü söyleyecek olan da yine biziz. Benim gol atmam önemli değil. Takım 3 puan alması önemli. Tek düşüncemiz 3 puan almak” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLDA ŞANS YOK”
  Laurys, şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Şans yok, antrenmanda iyi çalışmak var, iyi antrenör var, iyi taktik var. Şans yok. İyi çalışırsak, iyi maç çıkarırız. Taraftarımızı da bu maça bekliyorum. Taraftar, maça gel. Bu maç bizim için önemli. Malatyalıları da yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

FATİH AVCI
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