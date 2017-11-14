Cilt, saç ve tırnağın mevsimsel geçişlerden en fazla etkilenen organlarımız olduğunun altını çizen Yelda Bice, “Yaz sürecinden güneşin, gün ışığının zararını almış olarak çıkıyoruz. Cilt nemini kaybediyor. Yüzeyde lekelenmeler ve başka problemler oluşabiliyor. Ayrıca bu dönemde cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerin yoğun kullanımı gibi sebeplerle de cilt kirlenip gözeneklerde tıkaçlar oluşabiliyor. Bu nedenle de birçok problemi taşıyarak sonbahara geçiyoruz. Gelen kişilerin şikâyetine göre de işlemlere başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

LEKE PROBLEMİ İÇİN…

Leke problemi için farklı cilt nemine dair sıkıntılarda farklı önlem alınması gerektiğini anlatan Bice, “Örneğin ciltte leke artışı problemi ile gelirse öncelikle buna yönelik bir çalışma yapıyoruz. Cilt nemine yönelik bir problem varsa ciltteki hasara yönelik bir tedavi uygulanıyor. Varsayalım ki yağlı bir cilt yaz ürünlerini çok düzgün kullanmadı, cilt temizliğini biraz aksattı. Ya da çok yoğun ve yanlış ürün kullanımı yaptı. Bu sefer aşırı yağlanma, akne ya da ciltte kirlenme, siyah noktalar gibi problemlerle gelebiliyor hastalarımız. Bu problemler oluştuğu anda da tedavi edilebilir ancak bu aylar koruma ya da tedavi noktasında destek almamız gereken süreçler. Bu tarz problemleri yaşamasak bile genel olarak, nem ürünü kullanarak evde küçük küçük desteklenebilir” şeklinde konuştu.

‘Cilt tipi kişisel farklılıklar gösterebiliyor’ bilgisini paylaşan Bice “Kişinin cildi bu tarz oluşumlara yatkın olabilir ya da ilk defa olabilir. Bu durumlar kişinin gözüne direk çarpıyor ve biz dermatologlara başvuruyor. Kendi kendimize koruma yöntemleri alsak bile dışarıdan lokal ya da cihazlı tedavi yapılabilir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ