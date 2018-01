Meteberk Demiryol dereceye girdi 

Modern Pentatlonun ayaklarını oluşturan at binme, koşu, atış, yüzme ve eskrim dallarında 84 sporcuyla kıyasıya bir mücadele içerisinde giren Meteberk Demiryol, 3’üncü olmayı başardı.

Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Meteberk Demiryol’un da antrenörü olan Rüstem Pelit, Meteberk Demiryol’un önemli bir başarıya imza attığını söyledi.



“Müthiş bir başarıya imza attı”

Milli takım seçmelerinde dereceye giren Meteberk’in milli takımın kapısını araladığını belirten Pelit, “27-28 Ocak tarihleri arasında Ankara Eryaman’da yapılan Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde, gençler kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporcumuz Meteberk Demiryol, 3’üncü olarak müthiş bir başarıya imza attı. Modern pentatlon bilindiği gibi 5 ayaktan oluşur. Bunlar at binme, koşu, atış, yüzme ve eskrim dalları. Meteberk at binme dışında bütün dallara katıldı. Ve 84 sporcuyla kıyasıya bir mücadele içerisinde giren Meteberk Demiryol, 3’üncü olmayı başardı. İnşallah sporcumuz milli takımın kapısını da araladı. Bu organizasyon için federasyon başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com