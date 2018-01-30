Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

Meteberk Demiryol dereceye girdi 

27-28 Ocak tarihleri arasında Ankara Eryaman’da yapılan Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde, gençler kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporcu Meteberk Demiryol, 3’üncü olarak dereceye girdi. 

Meteberk Demiryol dereceye girdi 

27-28 Ocak tarihleri arasında Ankara Eryaman’da yapılan Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde, gençler kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporcu Meteberk Demiryol, 3’üncü olarak dereceye girdi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 16:31
Meteberk Demiryol dereceye girdi 

Modern Pentatlonun ayaklarını oluşturan at binme, koşu, atış, yüzme ve eskrim dallarında 84 sporcuyla kıyasıya bir mücadele içerisinde giren Meteberk Demiryol, 3’üncü olmayı başardı.
Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Meteberk Demiryol’un da antrenörü olan Rüstem Pelit, Meteberk Demiryol’un önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

“Müthiş bir başarıya imza attı”
Milli takım seçmelerinde dereceye giren Meteberk’in milli takımın kapısını araladığını belirten Pelit, “27-28 Ocak tarihleri arasında Ankara Eryaman’da yapılan Modern Pentatlon Milli Takım Seçmeleri'nde, gençler kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporcumuz Meteberk Demiryol, 3’üncü olarak müthiş bir başarıya imza attı. Modern pentatlon bilindiği gibi 5 ayaktan oluşur. Bunlar at binme, koşu, atış, yüzme ve eskrim dalları. Meteberk at binme dışında bütün dallara katıldı. Ve 84 sporcuyla kıyasıya bir mücadele içerisinde giren Meteberk Demiryol, 3’üncü olmayı başardı. İnşallah sporcumuz milli takımın kapısını da araladı. Bu organizasyon için federasyon başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Meteberk DemiryolModern Pentatlon Milli Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Orduspor, Diyarbekir’i gözüne kestirdi
Yeni Orduspor, Diyarbekir’i gözüne kestirdi
E.Yeni Malatyaspor’da transfer atağı 
E.Yeni Malatyaspor’da transfer atağı 
Bulut'un transfer beklentisi 
Bulut'un transfer beklentisi 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim