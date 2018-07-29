Mesut’a büyük jest!

Toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan bir hizmet anlayışına sahip olan Yeşilyurt Belediyesi, örnek alınacak hizmetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 2009 yılından beri formasını giydiği Alman Milli Takımında rakip filelere attığı 23 golün yanı sıra asistleri ve beyefendi duruşuyla futbol dünyasının büyük saygı duyduğu Mesut Özil, Almanya Milli Takımının Dünya Kupasından elenmesinin ardından taraftarlar ve medyanın eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dilek Mahallesinde yapımı tamamlanan Halı Saha Spor Kompleksine ‘Mesut Özil’ adını vermeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mesut Özil’in Alman medyası ve taraftarları tarafından eleştirilmesini asla kabul etmiyoruz. Oynadığı futbolun yanı sıra duruşu, kişiliği, nezaketi ve efendiliği ile futbolseverlerin ve bizlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan kardeşimiz, gururumuz Mesut Özil’in özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalması kabul edilebilecek bir durum değildir. Mesut Özil’in aldığı kararı sonuna kadar haklı görüyoruz ve kendisini destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan, insan hayatında olmaz olmaz kriterlerin yaşatılması için tüm baskılara rağmen aldığı karardan geri adım atmayan Mesut Özil kardeşimizin adını Yeşilyurt’ta yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına Dilek Mahallesinde yapımını tamamladığımız Halı Saha Spor Kompleksine Mesut Özil adını vermeyi kararlaştırdık” dedi. (BÜLTEN)