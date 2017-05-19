Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Evkur Yeni Malatyaspor tarafından ortak düzenlenecek programın içeriği belli oldu. Saat 17.30’da başlayacağı açıklanan kutlama programında Türk Pop Müziği Sanatçısı Merve Özbey’in sahne alacağı ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından basın kuruluşlarına bildirilen kutlama programı şu şekilde:“17.30’da futbol takımımız üstü açık otobüsle şehir turu, konvoy Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinden çıkış yapacak, 18.00’de Futbol Takımımız Kışla Caddesi saat kulesi önünde karşılama, 18.30 Kutlama alanında DJ programları, 19.00 Takımızın tören alanına girişi ve Protokol konuşmaları, 19.30 Yönetim Kurulumuzun, Teknik Heyetimizin, Takımımızın sahne alması ve kupa töreni, 20.00 Merve Özbey konseri.”

HABER MERKEZİ