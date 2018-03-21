MESAİ YARIN BAŞLAYACAK

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Morallerin bozuk olduğu öğrenilen Malatya ekibinde, Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ilk çalışmasını yarın saat 15.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacak.



Yönetim ve teknik heyet bir araya geldi

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için bugün İstanbul’da bir araya geldi.

Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzon maçında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken Aytaç Kara’ya ceza verilip verilmeyeceği konularının konuşulduğu toplantıdan çıkan sonucun yarın haftalık basın açıklaması yapacak Erol Bulut tarafından duyurulması bekleniyor. busabahmalatya.com