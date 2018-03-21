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MESAİ YARIN BAŞLAYACAK

Süper Lig’in 26. haftasını Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. 

MESAİ YARIN BAŞLAYACAK

Süper Lig’in 26. haftasını Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. 

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 15:38
MESAİ YARIN BAŞLAYACAK

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. 
Morallerin bozuk olduğu öğrenilen Malatya ekibinde, Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ilk çalışmasını yarın saat 15.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacak. 

Yönetim ve teknik heyet bir araya geldi 
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için bugün İstanbul’da bir araya geldi. 
Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzon maçında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken Aytaç Kara’ya ceza verilip verilmeyeceği konularının konuşulduğu toplantıdan çıkan sonucun yarın haftalık basın açıklaması yapacak Erol Bulut tarafından duyurulması bekleniyor. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 21.03.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORGençlerbirliği Hazırlık
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