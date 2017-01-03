03 Ocak 2017 Salı

Mesai başladı!

Devre arası kampı öncesi 8 gün izin yaparak, dinlenen Yeni Malatyaspor’da takıma verilen izinler dün sona erdi. İlk çalışmasını konakladığı otelin sahasında gerçekleştiren sarı kırmızılı temsilcimizde bazı oyuncuların izinli oldukları için kampa birkaç gün sonra katılacağı öğrenildi.

03 Ocak 2017 Salı 11:29
Mesai başladı!

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmaları için bugün Antalya’da toplandı. Antalya Side’de toplanan sarı-kırmızılı oyuncular günü hafif bir çalışmayla kapattı. Kampa yeni transfer Sezer Özmen de katılırken, Teknik Direktör İrfan Buz ise ilk günkü çalışmada yer almadı. Evkur Yeni Malatyaspor’un 10 gün sürecek kampta, oyuncuların son durumlarının görülmesi için bir hazırlık müsabakası oynamayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Antalya kampının ardından ikinci yarının ilk haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.

Kaleci Vedat ve Dersimspor’dan ayrılan Burak Kavlak’ın dahil olmasıyla toplam 20 kişiyle toplanan sarı kırmızılı takıma alt yapıdan Fatih Gürden, Taylan Ökke, Furkan Pekşen ve kaleci Volkan’da dahil edildi. Erkan Sekman, Burak Solakel, Sinan Özkan’ın gönderildiği için yer almadığı kafilede takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncuların da gönderileceği öğrenildi. Bugünden itibaren çift idman temposuyla çalışacak Yeni Malatyaspor’da hafta sonuna kadar en 2 transferin daha takıma katılması bekleniyor.

FATİH AVCI
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