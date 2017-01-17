17 Ocak 2017 Salı

Mersin hazırlıkları eksik başladı

TFF 1. Lig’in 17. haftasını Sivasspor beraberliğiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıkları başladı. Dialiba ve Murat Akça’nın sakatlıkları sebebiyle katılmadığı antrenmanda futbolcular hafif bir idman yaptı.

17 Ocak 2017 Salı 14:37
Mersin hazırlıkları eksik başladı

  Cumartesi günü kendi sahasında ligde zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu takımını ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan’da Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan çalışmaya Sivasspor maçında sakatlanan Dialiba ve Murat Akça katılmadı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Dilaliba’nın en az 2 hafta, Murat Akça’nın ise milli takım arasına kadar takımdan ayrı kalacağı ifade edildi. Antrenman öncesi takımı saha ortasında toplayan Teknik Direktör İrfan Buz, oyuncularını Sivas maçındaki oyunlarından dolayı kutlayarak, “İşte benim takımım bu. Bu mücadele bizi şampiyon yapacak. Sahada ne kadar çok istediğinizi maça gelen, televizyondan seyreden herkes gördü. Bundan sonra da aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor müsabakasında 4’üncü sarı kartını gören Eren Tozlu cezalı duruma düştü. Takım idmanda, ısınma hareketlerinin ardından geniş sahada dayanıklılık ve çabukluk çalışması yaptı.

HABER MERKEZİ
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