29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Memleketinde birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Yürüyüş Challenge finali Malatya Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yürüyüş’te Dünya üçüncülüğü ve Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Malatyalı Salih Korkmaz, memleketindeki yarışta da fırtına gibi esti.

29 Ağustos 2017 Salı 11:29
Memleketinde birinci oldu

  Türkiye Atletizm Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 26 Ağustos tarihinde Malatya Atletizm Kompleksinde yapılan TAF Yürüyüş Challenge’ın finali Malatya’da gerçekleşti. Yarışmaların sonunda erkeklerde Salih Korkmaz, kadınlarda ise Kader Dost sezonun galibi oldu. Etabın galipleri ise Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez oldu.

İlk ayağı Eskişehir’de yapılan TAF Kupası Yürüyüş Challenge’ın finali Malatya’da 40 yürüyüşçünün katılımıyla gerçekleşti. Yapılan müsabaka sonrasında iki ayak toplamında 24 puan elde eden Salih Korkmaz erkeklerde, 20 puana ulaşan Kader Dost ise kadınlarda kupayı kazandı. İlk kademenin galibi olan Salih Korkmaz, memleketi Malatya’daki yarışmada rahat bir birincilik aldı. 20 yaşındaki Korkmaz, 10 bin metrelik pist mücadelesini 44:24.3 zamanıyla tamamlarken, arkasından gelen Serkan Doğan’a bir dakika 13 saniyelik fark yaptı. Korkmaz, böylece 24 puana ulaşarak kupanın sahibi oldu. Yarışta üçüncü sırayı Abdülselam İmuk, 45:54.4 zamanla kazandı. Kadınlarda ise ilk kademede yer almayan dünya yıldızlar ikincisi ve Avrupa Gençler üçüncüsü Meryem Bekmez, Malatya’da piste çıktı. Meryem, 23:48.3’lük dereceyle Ayşe Tekdal’ın önünde ilk sırayı alırken zorlanmadı. 5 bin metrelik mücadelede 24:34.0 ile üçüncü olan Kader Dost, toplamda 20 puana ulaşarak TAF Yürüyüş Kupasının 2017 sezonundaki galibi oldu.

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