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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13 Nisan 2018 Cuma 12:58
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Abdullah Avcı ve teknik ekibi de ayak tenisi çalışmasında bir grupta yer aldı.

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Stefano Napoleoni ile Mossoro yer almadı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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