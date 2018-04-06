Medipol Başakşehir: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor’un indirdiği top Visca’da kaldı. Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
82. dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakiplerine gelmeden Aytaç, topu kornere gönderdi.
84. dakikada Arda’nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xx, İrfan Can xx (Gökhan İnler dk. 90+1 ?), Visca xx, Elia xxx (Kerim Frei dk. 85 ?), Arda Turan xx, Adebayor xx (Bajic dk. 72 x)
Yedekler: Mert, Uğur, Attamah, Da Costa, Alparslan, Tunay, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina xx, Cissokho xx (Gilberto dk. 64 x), Murat xx, Rahman Buğra xx, Pereira xx (Eren dk. 77 x), Adem xx (Berk dk. 85 ?), Aytaç xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Doria, Barazite, Mustafa, Diallo, Dia, Dening
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Elia (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Kerim Frei (Medipol Başakşehir)