Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Malatya’da başlayan müsabakalarda at üzerinde geleneksel savaş kıyafetleri ile ok atarak yarışan sporcuların gösterileri nefesleri kesti. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kayserili Atlı Okçuluk sporcusu Sabri Kavuncu anısına MAŞTİ yanındaki alanda düzenlenen Yeşilyurt Kupası Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu yarışmalarının açılış törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Yeşilyurt Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu ile davetliler ve sporcular katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı başta olmak üzere protokol üyelerini at üzerinde Osmanlı kıyafetleriyle karşılayan atlı okçuluk sporcularının ellerinde Türk Bayrağıyla yaptıkları selamlama gösterisi ayakta alkışlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, amaçlarının bilgi çağının ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz de ata sporları gibi kültürel değerleri yaşatmak ve unutturmamak olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin kadim medeniyet kültürü içerisinde önemli yer kaplayan ata sporlarının yaşatılmasına ayrıcalık tanıdığını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakaları gibi kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. A ve B Grubu olmak üzere iki farklı grupta oynanacak çeyrek final maçlarından sonra yarı finale yükselecek sporcular buradaki maçların ardından belirlenecek. Final maçları ise Ankara’da oynanacak” Dedi.



Ahmet Çakır: "11 farklı branşta bin 200’ün üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, düzenlenen organizasyonu her yönüyle başarılı ve etkili bulduğunu ifade ederek, “Yeşilyurt Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulunu bu güzel yarışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Yerel yönetimler olarak Malatya’da sporun bütün branşlarını destekliyoruz. Başta futbol olmak üzere tüm amatör sporlarımıza sahip çıkıyoruz. Şu anda 11 farklı branşta bin 200’ün üzerinde lisanslı sporcumuz var, sosyal belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında kulüplerimizi destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Ali Kaban da konuşmasında geleneksel sporların yaşatılması anlamında son yıllarda devletin önemli destekler sağladığını kaydederek, “Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliği yaptığı çeyrek final maçlarında bir tarafta at bir tarafta okun olduğu ata sporumuzu görmenin sevinci içerisindeyiz” dedi.



Bülent Tüfenkci: "Son yıllarda geleneksel sporlarımızı günümüze taşıyarak büyük başarılara imza attık"

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, müsabakalarının Malatya’da düzenlenmesinden ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade ederek “Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan ekonomisini büyütmeye çalışırken bir yandan da kendi medeniyetine, kendi tarihine, kendi gençliğine sahip çıkmanın mücadelesini yapıyor. Son yıllarda geleneksel sporlarımızı günümüze taşımak ve yaşatmak anlamında büyük başarıların altına imza attık” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra müsabakalara katılan okçuların at üzerinde yaptıkları gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Osmanlı tarzı kıyafetleri ile hedeflere at üzerinde ok atan yarışmacıların bu gösterisi ise nefesleri kesti.

70’e yakın sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalarda dereceye girip yarı finale yükselmeye hak kazanacak sporculara düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

