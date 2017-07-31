Yeni Malatyaspor'un ilk lig maçı olan Osmanlıspor müsabakası yeni statta oynanmayabilir. Konuyla ilgili camianın hayallerini yıkan açıklama Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan geldi. Stadın kiralanmasıyla ilgili imzaları attıklarını belirten Çakır, "Şu anda biz stadı 1 yıllığına kiraladık. Biz aslında oranın tahsisini istedik ama tahsis bakanlar kurulundan çıkacağı için uzun sürecekti. Bizim bir an önce orada inşaata başlayabilmemiz için bir yandan da bir protokol da Spor Toto ile yapıyoruz ki, bize belli bir ücret aktarsın ve bu ücretle biz oradaki çimler kışın güneş ışığını yeteri kadar alamayacağı için ultraviyole ışınlarını yansıtacak makineler olmak üzere, yönlendirme levhaları olmak üzere, localar olmak üzere bu çalışmaları yapabilelim. Aynı zamanda federasyonun istemiş olduğu, seyirciler için her türlü riski ortadan kaldırabilecek ne kadar tedbir alınabiliyorsa bunlar ve 40 kalem eksiği tamamen ortadan kaldıracak bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Zaman olarak Ağustos’un sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Ama oradaki işin detayı, süresi yetişebilir mi buna bakacağız” şeklinde konuştu. Çakır, yeni stadın ilk iç saha maçına yetişememe riskinin bulunduğunu belirterek, “İlk maç riskli gibi görünüyor ama ikinci maça yetişir. Birinci maça yetiştirmeye arzu ediyoruz, çünkü hepimiz bekliyoruz. Gayret edeceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ