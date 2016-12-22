22 Aralık 2016 Perşembe

MASUS’un haklı gururu!

Malatya Su Sporları Kulübü (MASUS) 2016-2017 sezonu yüzme ve sutopun dallarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

20 Aralık 2016 Salı 11:53
MASUS’un haklı gururu!

100’e yakın sporcusuyla haftanın 6 günü yoğun bir antrenman programıyla çalışan MASUS’u bu sezon yoğun bir lig müsabakası takvimi bekliyor. MASUS, bu sezon Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme ve Sutopu Müsabakaları ve yüzme, sutopu, pentatlon ve sualtı sporları dallarında müsabakalara katılacak.

“ANADOLU YILDIZLAR LİGİ’NE EN ÇOK SPORCU VEREN KULÜBÜZ”

Kulüp Başkanı Vahap Karaaslan yaptığı açıklamada MASUS’un yetiştirdiği sporcularla bölgede ses getireceğini söyledi. Anadolu Yıldızlar Ligi’ne en çok sporcu veren kulüp olduklarını belirten Karaaslan, “ Malatya Su Sporları Kulübü, kurulduğu günden bugüne yüzmede yetiştirdiği sporcularla hem ilimizde hem de bölgemizde ses getirmiştir. Anadolu yıldızlar Ligi’ne en çok sporcu veren kulübüz. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Büyük Erkekler 1.liginde U19 ve U17 bayanlar kategorisinde ilimizi temsil edecek olan takımımız çalışmalara Osman Çağlı Kapalı Havuzunda devam ediyor. İnşallah yüzmede hedefimiz yetişen nesli su sporlarına yönlendirmek” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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