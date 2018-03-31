Masterler ve Veteranlar Dostluk Maçı: Türkiye: 4 - Bosna Hersek: 1

Türkiye ile Bosna Hersek arasında yapılan Masterler ve Veteranlar Dostluk maçını milliler 4-1 kazandı.

Çankırı Belediyesi, 2018 Çankırı Farkındalık Yılı kapsamında Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu’nun desteği ile bir ilke daha imza atarak futbolun renkli simalarını Çankırı’da ağırladı. Atatürk Stadı’nda düzenlenen maçı çok sayıda taraftar izledi. Maç öncesinde stada gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Gerçekleştirilen dostluk maçında Türkiye ilk yarıya hızlı başladı. Erol Sökmen’in (dk. 28 ve 33) ve Mehmet Nas’ın (dk. 38) golleri ile Türkiye ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da rakibine göre üstün bir futbol sergileyen Türkiye oyuna sonradan giren Şenol Kıyak’ın (dk. 76) ayağından durumu 4-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Türkiye maçı 4-1 kazandı.

Maçın devre arasında plaket ve hediye töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen hediye töreninde bir konuşma yapan Vali Hamdi Hamdi Aktaş, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun maçın sonucu çok önemli değil. Bosna Hersek’te kazansa ben mutlu olurum, biz de kazansak mutlu olurum çünkü biz Bosna Hersekli kardeşlerimle öteden belli kardeşiz. Maziden beri var olduğumuzdan beri onlar bizim canımız ciğerimizdir. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Memleketlerine gidince oradaki kardeşlerimizi de sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Kardeşlerimiz mutlu olsunlar. Onlar mutlu olursa biz mutlu oluruz, onlar acı çekerse biz de acı çekeriz” dedi.

Aliya İzzetbegoviç’i anarak sözlerine başlayan Belediye Başkan İrfan Dinç, “Bilge kral büyük insan Aliya İzzetbegoviç merhumun evlatlarını Çankırımızda ağırlamaktan, Çankırımızda görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. Kardeşlerim Çankırı’ya hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bütün dünya bilsin ki biz Bosna’yız, Bosna da biziz. Onların kadim kardeşliği ilelebet dünya durdukça beraberce Allah’ın izniyle devam edecek. Onlar bizim canlarımız” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Bosna Hersek heyetiyle Çankırı protokolü tarafından karşılıklı hediyeler takdim edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı törende Belediye Başkanı İrfan Dinç’e 10 numaralı Bosna Hersek Milli Takımı’nın forması hediye edildi.