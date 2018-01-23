MASA TENİSİNE DESTEK MESAJI

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi A takım kaptanı Orhan Altay, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Şubesi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadircan Esen’i makamında ziyaret etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve ulusal düzeyde 96 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Dostluk Ligi son etabında Süper Grupta şampiyon olan ve Türkiye 2. Ligi’nde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un A takımı kaptanı ve antrenörümüz Orhan Altay, Esen’e çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“ÖNEMLİ DERECELER ELDE EDİYORUZ”

Esen, kulüp olarak amatör branşlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Masa Tenisi şubesi olarak katıldığımız her turnuva ve lig müsabakalarından kupa ile dönmeyi başarıyoruz. Gerek A takım olarak Türkiye çapında gerekse alt yapıdaki miniklerimiz ile bölgede ciddi başarılarımız var. Yeşilyurt Belediyespor olarak masa tenisi branşında Türkiye’de söz hakkına sahip olmaktan dolayı mutluyuz. Masa tenisi antrenörümüz ve sporcularımız yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyorlar, antrenman tempolarını düşürmüyorlar. Türkiye 2. Ligi’nde ilk devreyi üst sıralarda kapattık ve sezon boşluğunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca ferdi düzeyde de önemli dereceler elde ediyoruz. Ben antrenörümüzü ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Kulüp olarak masa tenisi branşını desteklemeye devam edeceğiz. Hep birlikte başarılarımızın katlanarak devam edeceğini düşünüyorum.” diye konuştu.