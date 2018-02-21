MASA TENİSİNDE MALATYA RÜZGARI!

Spor Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Masa Tenisi müsabakaları 17-18 Şubat tarihleri arasında Bingöl Karşıyaka Spor Salonunda yapıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Masa Tenisi müsabakalarına Bingöl, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden 100 sporcu katıldı. Malatya takımı, 9 ilin yarıştığı müsabakalarda hem kızlar hem de erkeklerde birinci oldu. Malatya takımları, 3-4 Mart tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Masa Tenisi müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Konuyla ilgili Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Spor Genel Müdürlüğümüzün 2018 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Masa Tenisi müsabakaları 17-18 Şubat tarihleri arasında Bingöl Karşıyaka Spor Salonunda yapıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Masa Tenisi müsabakalarına Bingöl, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden yaklaşık 100 sporcunun yarıştığı müsabakalarda İlimiz sporcuları hem kızlar da hem de erkekler de 1. oldular. Malatya gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Grubu Masa Tenisi müsabakalarında hem kızlarda hem de erkekler de 1. olan Masa Tenisi sporcularımızı, antrenörümüz Ömer Tekin’i ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, 3-4 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ilinde yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Masa Tenisi müsabakalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. (BÜLTEN)busabahmalatya.com