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MASA TENİSİNDE HEDEF SÜPER LİG

Malatya Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 1.Lig 4.Etap Müsabakaları’ndan iyi sonuçlarla ayrılarak, Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyor.

MASA TENİSİNDE HEDEF SÜPER LİG

Malatya Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 1.Lig 4.Etap Müsabakaları’ndan iyi sonuçlarla ayrılarak, Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyor.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:01
MASA TENİSİNDE HEDEF SÜPER LİG

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek ve Kadın Masa Tenisi 1. Lig Takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen 1.Lig 4.Etap Müsabakalarına katılacak. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda 23-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan müsabakalara katılacak olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, erkeklerde Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Ligde dördüncü sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, dördüncü etapta rakiplerine üstünlük kurarak, zirveye tırmanmak istiyor. Erkekler 1.Ligi’nde Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik Spor Kulübü 29 puanla birinci, Bedensel Engelliler MTD 28 puanla ikinci, Altınordu 28 puanla üçüncü bulunuyor. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı ise oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet, 9’da mağlubiyet alarak, 11 puan topladı. Turuncu yeşilliler, 8.sırada yer alıyor.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyespor
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