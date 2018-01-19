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MASA TENİSİ’NDE DERECE ALDILAR

Okullar Arası Gençler (Kız-Erkek) Masa Tenisi Müsabakaları 15-17 Ocak tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

MASA TENİSİ’NDE DERECE ALDILAR

Okullar Arası Gençler (Kız-Erkek) Masa Tenisi Müsabakaları 15-17 Ocak tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 13:11
MASA TENİSİ’NDE DERECE ALDILAR

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 15 - 17 Ocak tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Okullararası Gençler Masa Tenisi müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu. Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, müsabakalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora, masa tenisine katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

 Gençler Kız - Erkek Masa Tenisi müsabakalarında dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu: "Genç Kızlar: 1- Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi, 2- Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, 3- Doğanşehir Polat Çok Programlı Lisesi, 4- Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkekler: 1- Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi, 2- Malatya Fen Lisesi, 3- Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, 4-Akçadağ Fatih Fen Lisesi." (İHA)

İHA

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BusabahMasa TenisiMalatyaMALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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