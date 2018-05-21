Masa tenisinde büyük başarı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç’un başlama vuruşunu yaptığı Masa Tenisi Dostluk Ligi’nin 14.etabı Malatya’da gerçekleştirildi. Farklı illerden 110 sporcunun mücadele ettiği Dostluk Ligi’nde Yeşilyurt Belediyesporlu sporcular 6 kupa ile bitirdi. Tam anlamıyla kupalara ambargo koyan Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu sporcuların Süper Grupta şampiyonluk ve üçüncülük kupalarını kazanmaları ayrıca büyük bir başarı olarak kayıtlara geçmiş oldu. 6 grupta yapılan müsabakalarda Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle: Cüneyt Turdu-Süper Grup birincisi, Orhan Altay-Süper Grup üçüncüsü, Murat Tuna-3.Grup birincisi, Akif Şahin-5.Grup birincisi, Melikşah Güler-5.Grup ikincisi, Mehmet Altay-5.Grup üçüncüsü.

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