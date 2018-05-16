Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102158
ALTIN
183.273
DOLAR
4.4243
STERLİN
5.9652
EURO
5.2118

Masa tenisinde 517 maç oynandı

Türkiye’nin tek Ulusal Ferdi Ligi durumunda olan Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından Malatya’nın ev sahipliğinde Tecde Spor Salonu’nda düzenlendi. Müsabakalar kapsamında 517 maç oynandı.

Masa tenisinde 517 maç oynandı

Türkiye’nin tek Ulusal Ferdi Ligi durumunda olan Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından Malatya’nın ev sahipliğinde Tecde Spor Salonu’nda düzenlendi. Müsabakalar kapsamında 517 maç oynandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:39
Masa tenisinde 517 maç oynandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları gerçekleştirildi. Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında 517 maç oynandı. 5 ilden 120 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları iki gün sürdü. Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Ferdi Dostluk Ligi´nin açılışını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç yaptı. Dostluk Ligi Turnuvasının arkadaşlığa, dostluğa ve kardeşliğe yaptığı katkıya dikkat çekerek Koç “Türkiye Liglerimizde 128 takımda 813 sporcu mücadele ediyor. Bu liglerde yer almayan sporcular için Dostluk Ligi son derece büyük önem taşıyor. Federasyon olarak Dostluk Ligi formatının tüm Türkiye´ye yayılmasını istiyoruz. Masa Tenisini kitlelere yaymak gibi bir amacımız var. Bu nedenle diğer bölgelerimizde de benzer Dostluk Ligleri kurulmasını destekleyeceğiz. Ülkemizin en ücra köşesine bile ulaşmayı istiyoruz” dedi.

14.Dostluk Turnuvası Malatya Etabı Sonuçları: Süper Grup 1-Cüneyt Turdu (Kahramanmaraş), 2-Salih Bilgin (Adana), 3-Orhan Altay (Malatya), 1.Grup 1-Erkan Kızıltaş (Giresun), 2-Mustafa Okur (Diyarbakır), 3-Mehmet Şirin Çiçen (Diyarbakır), 2.Grup, 1-Mustafa Nebhan (Hatay), 2-Fatih Yüzer (Gazianntep), 3-Şükrü Güleçler (Diyarbakır), 3.Grup, 1-Murat Tuna (Malatya), 2-Mehmet İstanbullu (Hatay), 3-Betül Nebhan (Hatay), 4.Grup, 1-İsa Yılmaz (Elazığ), 2-Merdan Kadıoğlu (Malatya), 3-Yusuf Kalkan (Hatay), 5.Grup, 1-Akif Şahin (Malatya), 2-Melikşah Güler (Malatya), 3-Mehmet Altay (Malatya)

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Masa TenisiMalatyaDostluk Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenimalatyaspor Kayserispor karşılaşmasında iftar kumanyası verilecek
Yenimalatyaspor Kayserispor karşılaşmasında iftar kumanyası verilecek
Kaplanda veda hazırlığı!
Kaplanda veda hazırlığı!
Son maç 5 TL!
Son maç 5 TL!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim