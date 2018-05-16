Masa tenisinde 517 maç oynandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları gerçekleştirildi. Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında 517 maç oynandı. 5 ilden 120 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Masa Tenisi Dostluk Ligi 14. Etap müsabakaları iki gün sürdü. Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Ferdi Dostluk Ligi´nin açılışını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç yaptı. Dostluk Ligi Turnuvasının arkadaşlığa, dostluğa ve kardeşliğe yaptığı katkıya dikkat çekerek Koç “Türkiye Liglerimizde 128 takımda 813 sporcu mücadele ediyor. Bu liglerde yer almayan sporcular için Dostluk Ligi son derece büyük önem taşıyor. Federasyon olarak Dostluk Ligi formatının tüm Türkiye´ye yayılmasını istiyoruz. Masa Tenisini kitlelere yaymak gibi bir amacımız var. Bu nedenle diğer bölgelerimizde de benzer Dostluk Ligleri kurulmasını destekleyeceğiz. Ülkemizin en ücra köşesine bile ulaşmayı istiyoruz” dedi.

14.Dostluk Turnuvası Malatya Etabı Sonuçları: Süper Grup 1-Cüneyt Turdu (Kahramanmaraş), 2-Salih Bilgin (Adana), 3-Orhan Altay (Malatya), 1.Grup 1-Erkan Kızıltaş (Giresun), 2-Mustafa Okur (Diyarbakır), 3-Mehmet Şirin Çiçen (Diyarbakır), 2.Grup, 1-Mustafa Nebhan (Hatay), 2-Fatih Yüzer (Gazianntep), 3-Şükrü Güleçler (Diyarbakır), 3.Grup, 1-Murat Tuna (Malatya), 2-Mehmet İstanbullu (Hatay), 3-Betül Nebhan (Hatay), 4.Grup, 1-İsa Yılmaz (Elazığ), 2-Merdan Kadıoğlu (Malatya), 3-Yusuf Kalkan (Hatay), 5.Grup, 1-Akif Şahin (Malatya), 2-Melikşah Güler (Malatya), 3-Mehmet Altay (Malatya)

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