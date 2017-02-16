Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Masa Tenisi Analig Çeyrek Final Müsabakaları 11-12 Şubat 2017 tarihinde 22 il, 100’e yakın sporcunun katılımı ile Elazığ’da yapıldı. Müsabakaya katılan Malatya masa tenisi erkek karması ikinci olarak, kız takımı ise birinci olarak Sivas'da yapılacak olan Masa Tenisi Analig Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, yaptığı açıklamada “Masa Tenisi sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, 4 - 5 Mart 2017 tarihleri arasında Sivas‘da yapılacak olan Masa Tenisi Analig Yarı Final Müsabakalarında katılımcı sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

FATİH AVCI