Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Masa Tenisi Analig Çeyrek Final Müsabakaları 11-12 Şubat 2017 tarihinde 22 il, 100’e yakın sporcunun katılımı ile Elazığ’da yapıldı. Müsabakaya katılan Malatya masa tenisi erkek karması ikinci olarak, kız takımı ise birinci olarak Sivas'da yapılacak olan Masa Tenisi Analig Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
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