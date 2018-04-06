MASA TENİSİ GALİPLERİ

Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları Personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç verdi. Okul sporları Yıldızlar Kız-Erkek Masa Tenisi Grup kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:

"Yıldız erkekler 1 - Kayseri Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu, 2 - Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu, 3 - Malatya Cevat Çobanlı Ortaokulu, yıldız kızlar, 1 - Kayseri Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu, 2 - Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu, 3 - Gaziantep Özel Sanko Ortaokulu."busabahmalatya.com