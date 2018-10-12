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Maraş hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 4. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı 1920 Maraş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Maraş hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 4. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı 1920 Maraş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 11:25
Maraş hazırlıkları sürüyor

Geçen hafta deplasmanda 11 Nisan karşısında 0-0’lık sonuçla ayrılan Malatya ekibinde kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımları nezaretinde Yeşiltepe tesislerinde çalışan mavi beyazlılarda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir konuşma yaparak futbolcularından 11 Nisan maçını unutmalarını istedi.

“O MAÇ SİZİN HAKKINIZDI”

Antrenman öncesi ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palancı, ligin birçok şeye gebe olduğunu belirterek, “Ligin ilk 2 haftasında kazandığımız maçlar iyi başlangıç açısından önemliydi. Ancak geçen haftaki 11 Nisan maçında kazanamadığımız için çok üzgünüm. O maç her şeyiyle sizin hakkınızdı. Kaçırdığımız önem gol pozisyonları var. Bunların birini atsak daha farklı olurdu. Biz orada da ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi o maç geride kaldı. Önümüzde yine her şeyiyle zor geçmesi muhtemel bir 1920 Maraş maçı var. Bu maçı kazanıp, hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bu anlamda futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu.

Ligin 4. Haftasında Malatya’da oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 1920 Maraş karşılaşması 14 Ekim Pazar günü saat 15.00’te oynanacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediyespor
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