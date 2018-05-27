Mali Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda 43 puan toplayarak, ligi 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da yönetim, sezonun tamamlanmasının ardından yıllık olağan mali genel kurul toplantısı kararı almıştı. Bugün saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 17 Haziran'a ertelendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 17 Haziran Pazar günü 10.00'da Battalgazi Yeni Belediye Binası Kongre Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

busabahmalatya.com