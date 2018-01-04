Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya’nın tek Halter Antrenörü olan Burak Polat, altyapıdan sporcu yetiştirmeye başladıklarını belirtti. Polat, “Okullar arası halter Malatya seçmelerini koparma ve silkmede 25 lisanslı öğrencinin katılımıyla tamamladık. Sporcularımız yaklaşık 1,5 aylık antrenman dönemi geçirdiler. Halter zor bir branş olduğundan dolayı aslında bütün çocuklarımızı kutlamak gerekiyor. Hepsi disiplinli şekilde kısa sürede mesafe kat ettiler. Dereceye giren öğrencilerimiz Halter Federasyonunun belirleyeceği tarihlerde Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda Amasya ve Kütahya’da yarışacaklar. Antrenmanlarımız haftanın 5 günü devamlı şekilde hız kesmeden sürecek. Şampiyonadan ilimize mutlaka altın madalya getirmek istiyoruz. Çocuklarımız altyapıdan yetişen sporcular. Hepsi halterle tanışan yeni sporcular. Malatya’da halter branşının gelişmesi adına faaliyetlerimize hiç durmadan devam edeceğiz.” diye konuştu.

Okullar arası Halter seçmelerinde derece alan isimler ise şöyle:

Genç Kızlar

Hacı Hüseyin Kölük ATML. 53 Kg Fatmagül Özalp (koparma ve silkme), 63 Kg Elif Taş (silkme)

Yıldız Kızlar

Yazıbaşı Ortaokulu 44 Kg Buket Pehlivan (silkme) 48 Kg Dilan Kılıç (koparma ve silkme) 53 kg Helin Kara, Berfin Aslan (silkme) 69 Kg Berfin Aslan (silkme) İbrahim Yücel Ortaokulu 75 Kg Ayşe Naz Öztürk (silkme)

Genç Erkekler

Hacı Hüseyin Kölük ATML. 69 Kg Emrullah Koçaslan (koparma ve silkme), 105 Kg Burak Toksöz (koparma ve silkme), 56 Kg Mehmet Koca Kayışlı (silkme), Hacı Hüseyin Kölük ATML. 62 Kg Seyfettin Bulut (koparma ve silkme), Fırat Temel Lisesi 77 Kg Enes Kaan Balta (koparma ve silkme),

Yıldız Erkekler

Yazıbaşı Ortaokulu 56 Kg Berdan Arslan (silkme), 62 Kg Harun Erzen (silkme), Genç Dünya Koleji 94 Kg Furkan Batuhan Polat (koparma ve silkme)



ÖMER ALİ DELİBAŞ