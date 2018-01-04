04 Ocak 2018 Perşembe

MALATYA'YI TEMSİL EDECEKLER

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Kız-Erkek Halter Şampiyonası sona erdi. Gençlik İl Spor Müdürlüğü Çok katlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı Amasya ve Kütahya’da temsil etmeye hak kazandılar.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:28
MALATYA'YI TEMSİL EDECEKLER

Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya’nın tek Halter Antrenörü olan Burak Polat, altyapıdan sporcu yetiştirmeye başladıklarını belirtti. Polat, “Okullar arası halter Malatya seçmelerini koparma ve silkmede 25 lisanslı öğrencinin katılımıyla tamamladık. Sporcularımız yaklaşık 1,5 aylık antrenman dönemi geçirdiler. Halter zor bir branş olduğundan dolayı aslında bütün çocuklarımızı kutlamak gerekiyor. Hepsi disiplinli şekilde kısa sürede mesafe kat ettiler. Dereceye giren öğrencilerimiz Halter Federasyonunun belirleyeceği tarihlerde Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda Amasya ve Kütahya’da yarışacaklar. Antrenmanlarımız haftanın 5 günü devamlı şekilde hız kesmeden sürecek. Şampiyonadan ilimize mutlaka altın madalya getirmek istiyoruz. Çocuklarımız altyapıdan yetişen sporcular. Hepsi halterle tanışan yeni sporcular. Malatya’da halter branşının gelişmesi adına faaliyetlerimize hiç durmadan devam edeceğiz.” diye konuştu.

Okullar arası Halter seçmelerinde derece alan isimler ise şöyle:

Genç Kızlar

Hacı Hüseyin Kölük ATML. 53 Kg Fatmagül Özalp (koparma ve silkme), 63 Kg Elif Taş (silkme)

Yıldız Kızlar

Yazıbaşı Ortaokulu 44 Kg Buket Pehlivan (silkme) 48 Kg Dilan Kılıç (koparma ve silkme) 53 kg Helin Kara, Berfin Aslan (silkme) 69 Kg Berfin Aslan (silkme) İbrahim Yücel Ortaokulu 75 Kg Ayşe Naz Öztürk (silkme)

Genç Erkekler

Hacı Hüseyin Kölük ATML. 69 Kg Emrullah Koçaslan (koparma ve silkme), 105 Kg Burak Toksöz (koparma ve silkme), 56 Kg Mehmet Koca Kayışlı (silkme), Hacı Hüseyin Kölük ATML. 62 Kg Seyfettin Bulut (koparma ve silkme), Fırat Temel Lisesi 77 Kg Enes Kaan Balta (koparma ve silkme),

Yıldız Erkekler

Yazıbaşı Ortaokulu 56 Kg Berdan Arslan (silkme), 62 Kg Harun Erzen (silkme), Genç Dünya Koleji 94 Kg Furkan Batuhan Polat (koparma ve silkme)

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017