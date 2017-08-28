Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor tarihi İnönü Stadı’nda karşılaştı. 11 yıl sonra Süper Lig’de yer alan şehir takımlarını desteklemek için bu sezon ilk kez takımıyla buluşan sarı kırmızılı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu. 9 bin 250 futbolsever maçı stattan takip ederken, protokol tribünü boş kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt’te yaptığı tarihi anma programına katılan mülki amirler, karşılaşmaya yetişemedi. Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek karşılaşmayı yan yana izledi.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam karşılaşma öncesi Antalyaspor kulübesine giderek Rıza Çalımbay’a “Hoş geldiniz hocam, başarılar diliyorum” dedi. İki Beşiktaş efsanesinin bu kucaklaşması tribünlerden büyük alkış aldı. Malatyalı futbolseverler maç öncesi Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızları Samir Nasri ve Saumel Eto’o’yu tribüne çağırarak alkışladı. Misafir takımda sakat olan bir başka büyük yıldız Menez yedek kulübesinde kalırken, Malatya’da Ertuğrul Sağlam 3 ismi kızağa çekti. Farnolle’nin yerine Ertaç, Murat Akça’nın yerine Mina, Murat Yıldırım’ın yerine ise Aytaç Kara ilk on birde başladı... Detaylar sayfa 15’te!

Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarından 3 puan çıkaran Yeni Malatyaspor’un bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacağı Antalyaspor maçı merakla bekleniyordu. İnönü Stadı’nda belki de son kez çıkan sarı kırmızılılar güçlü rakibine diş söktürdü. Kaleci Boffin 4 net kurtarışıyla maça damga vuran isim olurken, Dia, Barazite, Mina ve Eren’e gol izni vermedi. Yönetimiyle Malatyalılara saç baş yolduran Barış Şimşek ise tam 3 penaltı pozisyonunu es geçti. Spor yorumcuları ilk pozisyonda kararsız kalırken, 86. dakikadaki elle oynama için tüm yorumcular “Net penaltı” dedi

İşte maçın özeti...

Karşılaşmanın ilk tehlikesini Ertaç önledi. 18. dakikada Nasrı’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Aydın bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ertaç savunmasına çarpıp kendisini yanıltan meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

ETO’O ORTALADI NASRİ GOLLE BAŞLADI!

Antalyaspor’da dünya yıldızları sahneye çıktı. 20. dakikada Eto’nun uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Samir Nasrı aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1 Süper Lig’de ilk maçında golle başlayan Fransız yıldız tribündeki az sayıdaki Antalya taraftarına koştu.

ŞİMŞEK, DİA’YA KALK DEDİ!

Yeni Malatyaspor ilk ciddi atağında Khalid ile sağdan geldi. Faslı’nın ortasında arka direkte Dia topla buluştu. Çalımlarla iki Antalyalı oyuncusunu ekarte eden siyahi yıldız yerde kaldı maçın hakemi oynayın dedi. Bu karar tribünlerden büyük tepki çekti. 30. dakikada Barazite’nin ceza sahası dışında çektiği şutta kaleci Boffin topu kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunmadan seken topu Boffin uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Dia’nın sert vuruşunda kaleci Boffin bir kez daha gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

MİNA, BOFFİN’E NASRİ DİREĞE TAKILDI!

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Yeni Malatyaspor 55. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Cissokho’nun ortasında topa iyi yükselen Mina’nın kafa vuruşunda Boffin son anda kornere tokatladı.

62. dakikada kontradan hızlı çıkan Antalya Maicon ile tehlike yarattı. Ceza sahası içinde topla buluşan Samir Nasri yakın mesafeden topu üst direğe nişanladı. Dönen topa sert vuran Eto’o’ nun şutu üstten dışarı gitti.

BARIŞ ŞİMŞEK ELLE OYNAMALARI GÖRMEDİ!

72. Yeni Malatyaspor atağı soldan gelişti. Uzak köşede topu önünde bulan Dia gelişine sert vurdu. Antalya savunmasında Celutska’nın eline çarpan top kornere çıktı. Hakem Barış Şimşek yine penaltıyı es geçti. 86. Dakikada Dening getirdiği topu Turgut Doğan Şahin’e aktardı. Yerden uzak köşeye gönderdiği top, Antalya savunmasında Danon’un eliyle kaleci gibi uçmasıyla kornere gitti. Yeni Malatyaspor’da bütün oyuncu ve taraftarlar uzun süre Barış Şimşek’e itiraz etse de karar değişmedi.

İLAH-İ ADALET GOLLE TECELLİ ETTİ

Aynı pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda 87. dakikada önce Dening kafayla topu tam köşeye gönderdi. Çizgiden çıkarılan meşin yuvarlak Boutaib’in önünde kaldı. Onun vuruşunda top yan direğin üst bölüne çarparak filelerle kucaklaştı. 1 – 1 Müsabakaya 5 uzatma dakikası eklenirken, kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı.

FATİH AVCI