Son oynanan lig maçında İstanbul’da Elazığ’ı mağlup ederek, doğunun derbisinde 3’te 3 yapan Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz, henüz bileğinin bükülmemesinin haklı gururunu yaşıyor. Elazığspor karşısına takımını iyi bir şekilde hazırlayan ve sonucunu da 3 puan olarak alan İrfan Buz, oyuncularının sahadaki mücadelesine övgüler yağdırdı.

“RAKİBİN GOL POZİSYONU YOKTU”

Buz, “Çok önemli bir haftada derbiden 3 puanı alan biz olduk. Her şeyden önemlisi galip geldik ve yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda bu galibiyetler çok önemlidir. Tabii bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Kaldı ki çok iyi bir oyunla aldık maçı. Özellikle 2. devre rakibimizin gol pozisyonu yoktu. Çünkü iyi pres yaptık ve iyi bir baskı kurduk. Bu baskıya güzel oyun, güzel bir ambiyans ve atmosfer de eklenince haklı bir 3 aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“BİZ HESAPLARA BAKMIYORUZ”

İrfan Buz, takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu da belirterek, “Takımdaşlık açısından çok güzel bir örnek sergiliyoruz. Kendimizi de sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızda da inanmışlık var. Artık kadroda şu oynuyor, bu oynuyor diye bir şey yok. Herkes her şeyini ortaya koyuyor. Taraftarımızın da desteğiyle tempomuzu istediğimiz zaman yükseltebiliyoruz. Şimdi futbol matematik değil, onu bir kere daha söylemiştik. Biz hesaplara bakmıyoruz. Önümüzde şimdi Ümraniye maçı var ve ona konsantre olacağız. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yine iyi konsantre olup o müsabakayı da 3 puanla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİR MAÇINDA GÜZEL BİR ATMOSFER OLMALI”

İstanbul’da oynadıkları maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden İrfan Buz, “Tabi ki onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bizlere bu imkanları sağladıkları için Beşiktaş ve Başakşehir camiasına da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızla beraber ne güzel bir atmosfer yarattığımızı da gördük. Malatyalı kardeşlerimiz de oradakilerle gurur duyuyor. Çünkü biz bir bütünüz, onu da gösterdik her yerde. Ama buradaki Malatya’daki taraftarlarımızı da özledik. Eskişehirspor maçıyla onlarla güzel bir atmosfer yaratıp 3 puan almak istiyoruz” dedi.

“ESKİŞEHİR MAÇINDA ZEMİN ÇOK İYİ OLACAKTIR”

Buz, İnönü Stadı’nın son durumuyla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi: “Tabii sıkıntılar vardı ama biliyorsunuz daha evvel çok farklı bir zeminde oynamıştık. O yüzden önümüzde 13-14 günlük bir süreç var. Arkadaşlarımız burada çalışıyor ve onlara da teşekkür etmek istiyorum. Umarım çok güzel bir saha bizi bekleyecektir. Buraya taraftarlarımız gelerek güzel bir ortam yaratacak” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI