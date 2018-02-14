Malatya’yı 17 sporcu temsil edecek

Şampiyonayla ilgili açıklama yapan Milli takım Antrenörü Ramazan Yavuz şunları söyledi: “Türkiye Muay Thai Şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Malatya ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz dereceler önemli dereceler alıp döneceğiz. İnşallah Muay Thai Dünyanın en kapsamlı, en çok sevilen, teknik çeşitliği en çok olan bir spor dalıdır. Türkiye Şampiyonasında Dünya ve Avrupa şampiyonu olan çok sayıda sporcu bulunmakta. Dolaysıyla şampiyona çok çekişmeli ve zorlu bir müsabaka olacak ama çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bütün katılan sporculara başarılar dilerim.” diye konuştu.busabahmalatya.com