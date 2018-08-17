Malatya’ya gelecek mi?

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani, Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Damian’a gerçekten teşekkür ediyorum, buraya gelme fırsatı bulduğum için. Bu kulüp için her şeyi yapacağım.” dedi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta oynamak için hazır olup olmadığı kararını Teknik Direktör Phillip Cocu'nun vereceğini söyleyen başarılı futbolcu, “Kim 90 dakikaya çıkarabilir ona karar verecek hocamızdır. Ben forvette oynuyorum. Takıma katkı sağlamak için buradayım. Atabildiğim kadar fazla gol atmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı. busabahmalatya.com