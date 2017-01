2000’li yılları yaşayan her Malatyalı’nın kalbinde efsanedir Ziya Doğan... Futbolu bir oyun olmaktan çıkarıp, bir şehrin uyanışına dönüştüren de, mütevazi bütçelerle büyüklere kafa tutan takımları oluşturmak da onun işidir. Bugün Malatya’da 30 yaşın üstündekiler için hala sesleri yankılanır Orduzu’dan, takım elbisesiyle yedek kulübesindedir İnönü Stadı’nda Ziya Doğan. Küme düşmüş bir camiayı nasıl dirilttiğini, yok pahasına kurulan takımla UEFA’ya nasıl gittiğini ve daha gizli kalmış birçok gelişmeyi anlattı, onun için hazırladığımız arşivi görünce duygulandı...

Yıllar sonra sizinle Malatya futbolunu konuşmak gerçekten hem heyecan verici hem de gurur verici bizim adımıza. Sürprizler genelde en son yapılır ama sizin için getirdiğimiz Ziya Doğan’lı yılları anlatan bu almanakla başlayalım istedim. Neler hissettiniz şu an hocam?

-Şu albümler beni inanılmaz duygulandırdı. Benim o dönemki sözlerim, kadrolarımız, hakkımızda ulusal basında çıkan haberler, Malatya’nın dirilişine şahitlik eden o manşetleri görünce duygulanmamak elde değil. Tabi müsaadeniz olursa bunların bende kalmasını istiyorum. Sizin kadar iyi saklayacağım.

Bunun bir kopyasını digital ortamda size hediye etmek sözümüz olsun hocam. Şimdilik bizde kalsın, anlayışınıza sığınarak. Dilerseniz ben hiç araya girmeden dinleyelim sizin ağzınızdan o günleri. Nasıl kesişti Malatya ile alın yazınız?

-Öncelikle Malatya benim için çok anlamlı. Her yerde her zaman Karadeniz de bile ‘Malatya benim ikinci benim memleketim’ dediğim zaman insanlar bana kırılıyordu. Malatya ile çizgim, İstanbul’da bir restorantta kesişti. Takım Süper Lig’e çıkmış ancak hiç puan alamamış son sıraya demir atmıştı. Yöneticilerle konuşurken, kimsenin umudu yoktu. Hikmet bey o zaman başkan değil yöneticiydi. O zaman biri dedi ki ‘bu takım zaten küme düştü 600 bin lira bütçemiz var.’ Ben de; ‘düştüyseniz beni niye çağırdınız’ dedim. ‘Siz o parayı verin biz bu işi başarırız’ dedim. Sonra başladık, ilk yarı zaten kalan maçlarda 4 galibiyet aldık. Şehir de yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı.

Nasıl geçti o sezon, neler yaşandı, hangi güçlükler aşıldı?

-İkinci yarı her maçı final olarak oynadık. Bursaspor maçı, Samsun maçı... O yılı anlatmak gerçekten çok zor. Kulüpte her şey profesyonellikten uzaktı ilk yıl olduğu için. Biz o şartlarda sahanın ışıklandırılmasını istedik. Günde iki antrenman yapmamız lazımdı. Kamyon kiraladık gece çalışmasını 20 metre karede araba farında çalıştık. Sahamız bozuldu salonlarda çalıştık. Oyuncularıma dedim ki samimiyet ve inanç olursa bizi dağlar tutamaz. Ve müthiş inanmışlıkla yönetim, şehir, taraftar herkes bir oldu. Malatya’yı ilk yıl ligde bıraktık. 1 milyara oynayan oyuncular vardı. Komik rakamlarla takım ligde kaldı.

Peki, sizce basıl başardı Malatya bunu?

-600 bin liralık parayı da alamadık. Gereksiz şişirilen kadronun maliyetini düşürdük. 250 bin lira bütçeli takım kurduk. O dönem yönetim çok iyi çalıştı. Primi, maç başını gününde verdiler. Tam bir bütün olduk. 2001 – 2002 sezonunu hayatım boyunca unutamam. Ben Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşadım, Trabzonspor’da teknik adamken inanılmaz işler başardım ama Malatya’nın başındayken o oynadığımız Bursaspor maçı gözümün önünden hiç gitmez. Şehrin o başarısı bir insanın gururu kaynağına döndü. Benim için Malatya’nın anlamı onun için insanların anlayamayacağı kadar büyük.

Bir sonraki sezon neler oldu peki?

-Bir diğer sezonda Hikmet başkan bana, ‘hocam iyi bir kadro kuralım ligi orta sıralarda bitirelim. Bir daha o korkuyu yaşamayalım’ dedi. O dönem yine müthiş bir transfer hazırlığı yapmıştık önceden ve 15 tane o dönemin çok iyi isimlerini bulduk anlaşmak üzeriydik. Hem de birçoğu maliyetsiz geliyordu. Bir telefon geldi başkan istifa etti diye. Tabi bizim transfer hazırlığımız da yarıda kaldı. Sonra 15 gün geçti ve başkan bana ‘sen dönüyorsan ben de dönerim’ dedi. Ben de ‘dönersen döneriz’ dedim.

Eee transferde anlaştığınız oyuncular?

-Bu kez oyuncuların birçoğu başka takımla anlaştığı için alel acele başka bir takım kurduk. O takımla UEFA’ya gittik sezon sonu. Ben o takımla yaz aylarında çalışırken, ‘UEFA’ya gideceğiz’ diye yakın çevreme söylüyordum ama kamuoyundan gizlemiştim baskı olmaması için. Ve yıl sonu UEFA’ya gittik. Malatya için bu prestij oldu ama kulübün kasasından para çıktı. Stat, zemin, koltuklar, tribünler hep bir standarda tabi tutuldu. Şimdiki gibi UEFA geliri de yok.

Basel maçı?

-Basel ile evimizde oynadığımız maçta acemice hatalar yüzünden yenildik, tecrübesizdik. Ama İsviçre’de inanılmaz bir maçla onları yendik. Uzatmalarda papaz getirdiler tribüne. Bugün bile İsviçre’de Türkiye deseniz Malatyaspor diyor insanlar size. Bakın bunları ışıklandırma sahası olmayan, beton tribünleri olan, kar yağınca idman sahası kapanan bir yerde 14 sene önce başardık. Ve Malatya’nın o dönemki bu çıkışı daha sonraki yıllar birçok Anadolu kulübüne örnek oldu.

Tam da bunu soracaktım burada bir devrim yaptığınız söylenebilir mi?

-Anadolu kulüplerinin hepsi cesaretlendiler. Malatya yapıyorsa biz de yaparız dediler, bu süreç Bursaspor’un şampiyonluğuna kadar gitti. Çünkü biz bir Anadolu şehrinde, kenetlenme olduğunda neler yapılabileceğini herkese göstermiştik.

Sonrasında bugün bile Malatyalıların kabullenemediği bir ayrılık oldu...

-Bir sonraki sezon yönetime ‘bana 400 bin dolar bütçe verin bu takımı şampiyonlar ligine götüreyim’ dedim. Daha sonraki dönemde Malatya’da artık ligde kalalım yeter anlayışı oluştu. Tabi bu da bir hedeftir ama ben bunu kendi hedeflerimle örtüştüremedim ve şehirdeki heyecan kaybı yüzünden ayrıldım.

O dönemlerde bu başarıların kıymeti Türk futbolunda bilindi mi sizce?

-Bakın Anadolu takımlarında bir başarı elde etmek çok zor. Lobiniz yok, ulusal basınınız yok, TFF’de gücünüz yok. Malatya’da Ayman diye bir adam bulduk. Bu oyuncuyu açıp baksınlar. Gittiği her kulüpten her kulübe para kazandırmış. Ulusal medyada bu adama demedik şey bırakmadılar, karalama kampanyası yaptılar. Ayman koşup basıp ısırınca kasap, Melo aynı işleri yapınca kahraman oluyor bu ülkede. Nasıl yarışacaksınız siz bu şartlarda İstanbul takımlarıyla? Kaldı ki biz Malatyaspor ile hepsini içerde de dışarıda da yenmeyi başardık. Malatya günlerini anlatsam sayfa yetmez. O başarılarda tüm emek şehrin ve futbolcularındı. Bizim ve yönetimlerin de katkısı olduysa ne mutlu bize.

Şu anki Yeni Malatyaspor’u nasıl buluyorsunuz, yine bir dönem isminiz geçti ama olmadı. Bir gün Ziya Doğan döner mi çok sevdiği ikinci memleketine?

-Bugün Yeni Malatyaspor adı altında güzel bir oluşum var. Tabi ben bir dönem karar aldım alt liglerde takım çalıştırmayacağım diye. 1. Lig’den 2. Lig’den çok takım aradı. Hepsine yok dedim. Malatyaspor’un şimdiki başkanı ısrarla birkaç kez aradı ve projeleri olduğunu söyledi. Tabi oturduk konuştuk. Bu futbol kamuoyunda duyulunca diğer kulüpler bana müthiş bozuldu. Başkanlar falan kırıldılar. ‘Ya hoca bizle görüşmüyorsun Malatya arayınca 2. Lig’de bile olsa gidiyorsun’ diye. Sadece bu bile benim Malatya sevgimin boyutunu gösterir diye düşünüyorum. Tabi nasip değilmiş Malatya’ya gelmek. Şu an gayet iyi giden bir takım var. Malatya’da hoca da yönetim de başarılı. Benim söyleyeceğim her söz hoca ve başkan için mevcut ortamda sıkıntılı olabilir. Malatya’da çalışıp çalışmamak tarzında bir şey diyemem. Sadece Malatyalılardan tek isteğim mevcut hocaya, başkana sahip çıksınlar, bu dönem bir avantaj yakaladılar bunu kullansınlar. Malatya’sız bir Süper Lig’i her zaman eksik görmüşümdür. O şehirdeki potansiyel harekete geçirilirse önünde kimse duramaz. İnşallah bu yıl Malatya takımı şampiyon olur ve ait olduğu yere döner.

Malatya hakkında bilgiler alıyor musunuz takip eder misiniz uzaktan?

-Tabi duydum ki yeni sahalar statlar yapılmış. İnanın çok merak ediyorum. Elimde olsa her iç saha maçına gelir izlerim Malatyaspor’u. O seyirci, o stat, o tesisler her camiaya nasip olmaz. Malatya’da müthiş dostluklar edindim. Bunlardan biri de yanımdaki Adil Kınık’tır.

Hocam Kastamonuspor ile anlaştığınızda herkes şaşırdı. Nasıl oldu, neden daha üst ligler varken 2. Lig?

-Öncelikle şunu ayıralım. Ziya Doğan, Malatya, Gençlerbirliği ve Trabzon’da teknik adam olarak müthiş işler yapmasına rağmen hiçbir zaman hiçbir yere talip olmamıştır. Daima tercih edilmiştir. Teknik adam kulüp aramaz, teklif alır. Benim hayatıma yön veren şey hedeflerdir. Hayallerim vardır. Olur, ama olmaz, fakat o hayallerim hiç bitmez. İnsan da böyle olmalıdır. Kastamonuspor da böyle gelişti. Başkan ve yönetim kurulu ciddi projelerle ve uzun planlamalarla bu camiayı Süper Lig’e taşımak istediklerini söyledi. Birkaç kez oturduk görüştük, baktım niyetleri ciddi samimiyet var, tamam dedim. Şimdi insanlar diyor ki Ziya Doğan 2. Lig’e nasıl gitti? İşte böyle geldim. Yeter ki samimiyet, hedef ve güven olsun amatörde bile çalışırım. Çünkü ben profesyonelim. Ben amatörde de aynı disiplinle çalışırım Süper Lig’de de.

Sizin gibi donanımlı insanların bu liglerde ama daha çapsız teknik adamların üst liglerde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bu ülkede kralının ne yaptığını biliyorum. Otorite geçinen teknik adamların, çıkıp ekrana ahlak dersi verenlerin, futbolu menfaate çevirenlerin geri planda neler yaptığını çok iyi biliyorum. Onun için bana dürüstlük olsun da 2. Lig olsun fark etmez. Birçok üst ligden teklif aldım ama burayı tercih ettim. Çünkü büyük projelerimiz var. Gelir gelmez 2 çim saha yaptırdık. Gelecek sezon için ciddi bir iskelet kadro oluşturduk ve ikinci yarıya öyle başladık.

Türk futbolunun bu sistemsizlik içersinde ilerleyişi sizi endişelendiriyor mu?

-Türk futbolunun sistem sorunu yok. Herkes neyin nasıl doğru olduğunu çok iyi biliyor, ama uygulamıyor. Bugün futbolun başındaki isimler, düzeltmeleri gereken şeyler varken saçma sapan kararlar alıyorlar, yabancı kurallı gibi. Türk futbolu ne zaman çıkar menfaat ilişkisinden kurtulur o zaman düzelir.

Peki hocam bu samimi açıklamalar için size çok teşekkür ediyoruz.

Tüm Malatya’ya, dostlara sevgi ve selamlarımı yolluyorum.

FATİH AVCI