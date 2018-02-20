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MALATYASPOR’UN PİŞMANLIĞI

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa Nancy takımından büyük umutlarla transfer ettiği golcü Issiar Dia, istikrarsızlığıyla hayal kırıklığına neden oldu. 

MALATYASPOR’UN PİŞMANLIĞI

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa Nancy takımından büyük umutlarla transfer ettiği golcü Issiar Dia, istikrarsızlığıyla hayal kırıklığına neden oldu. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 14:00
MALATYASPOR’UN PİŞMANLIĞI

Senegalli oyuncu Dia, 22 haftası geride kalan Süper Lig’de toplamda 6 karşılaşmada on birde sahaya çıkarken, 4 müsabakaya da sonradan dahil oldu. Malatyaspor’un, Fransa’nın Nancy takımından transfer ettiği Dia, performansıyla da hayal kırıklığına neden oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olduğu Malatyaspor’da bekleneni bir türlü veremedi. Sarı-kırmızılı takımla 6’sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi. 


İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu, sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti. Dia’nın Malatyaspor ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.busabahmalatya.com 
 

İHA

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